За торговлю наркотиками двух полицейских в Винницкой области приговорен к 7 годам тюрьмы

"Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области принял во внимание неопровержимые доказательства публичного обвинителя военной прокуратуры Центрального региона Украины и приговорил двух бывших сотрудников полиции за сбыт наркотического вещества к 7 годам заключения", - написал Лысенко.



По его словам, указанные "оборотни в погонах" разоблачены 23 мая 2017 года военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с работниками Главного управления Службы безопасности Украины во время совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины.



В частности, инспектор и старший оперуполномоченный одного из секторов реагирования патрульной полиции Калиновского отдела полиции Главного управления НП в Винницкой области осуществляли приобретение, перевозку и сбыт особо опасного наркотического средства "каннабис".



Также, приговором суда принято конфисковать в доход государства изъятые у полицейских средства и имущество во время задержания.



Напомним, правоохранители Ровенской разоблачили своих коллег из Винницкой полиции на торговле служебной информацией МВД Украины.



