За торговлю наркотиками двух полицейских в Винницкой области приговорен к 7 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. За сбыт наркотиков к 7 годам лишения свободы приговорены двое винницких полицейских. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области принял во внимание неопровержимые доказательства публичного обвинителя военной прокуратуры Центрального региона Украины и приговорил двух бывших сотрудников полиции за сбыт наркотического вещества к 7 годам заключения", - написал Лысенко.
По его словам, указанные "оборотни в погонах" разоблачены 23 мая 2017 года военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с работниками Главного управления Службы безопасности Украины во время совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины.
В частности, инспектор и старший оперуполномоченный одного из секторов реагирования патрульной полиции Калиновского отдела полиции Главного управления НП в Винницкой области осуществляли приобретение, перевозку и сбыт особо опасного наркотического средства "каннабис".
Также, приговором суда принято конфисковать в доход государства изъятые у полицейских средства и имущество во время задержания.
Напомним, правоохранители Ровенской разоблачили своих коллег из Винницкой полиции на торговле служебной информацией МВД Украины.