За тиждень зареєстровано низку кібератак на сайт Офісу Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. З 15 по 21 липня було зафіксовано та заблоковано 4 DDoS-атаки, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу Президента України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
"Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 17 967 підозрілих подій, що на 22% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (46%), виявлення мережевого ШПЗ (25%), застосування нестандартних протоколів (12%), спроб веб-атак (7%) та спроб отримання прав адміністратора (8%)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 814 різних видів атак, що на 14% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (36%), атаки типу "Brute-force" (25%) та атаки типу "Harvest Attack" (36%).
"Також заблоковано 4 DDoS-атаки, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу Президента України", - додається у повідомленні.
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 488 кіберінцидентів. Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (98% від загальної кількості).
Нагадаємо, протягом першого півріччя 2020 року Служба безпеки України нейтралізувала понад 300 кібератак на об’єкти критичної інфраструктури, викрила майже 20 хакерських угруповань, значну частину яких контролювали з РФ.