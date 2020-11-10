За тиждень зареєстровано низку кібератак на сайт НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З 4 по 11 листопада було зафіксовано та заблоковано 14 DDoS-атак, переважна більшість — на вебресурси Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Повідомляється, що система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 1 594 221 підозрілих подій, що на 21% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (92%) та застосування нестандартних протоколів (7%).
“Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 38 662 атак різних видів, що на рівні кількості атак, заблокованих попереднього тижня. Переважна більшість — це мережеві атаки прикладного рівня (99%). Також зафіксовано і заблоковано 14 DDoS-атак (переважна більшість — на вебресурси НАБУ)”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 2 047 кіберінцидентів, що на рівні кількості кіберінцидентів, опрацьованих попереднього тижня.
“Переважна більшість опрацьованих інцидентів стосується недержавного сектору (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (97%)”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, з початку року Служба безпеки України нейтралізувала 460 кібератак і 20 хакерських угруповань.