За неделю зарегистрировано ряд кибератак на сайт НАБУ

Сообщается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 1594221 подозрительных событий, что на 21% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (92%) и применения нестандартных протоколов (7%).

"Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 38662 атак различных видов, что на уровне количества атак, заблокированных предыдущей недели. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (99%). Также зафиксировано и заблокировано 14 DDoS-атак (подавляющее большинство - на вебресурсы НАБУ)", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2047 киберинцидентив, что на уровне количества киберинцидентив, обработанных предыдущей недели.

"Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (97%)", - отмечается в сообщении.

Напомним, с начала года Служба безопасности Украины нейтрализовала 460 кибератак и 20 хакерских группировок.