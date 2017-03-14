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За тиждень в Україні захворіло на грип і ГРВІ майже 140 тис. людей

За тиждень в Україні захворіло на грип і ГРВІ майже 140 тис. людей

Київ • УНН

 • 8482 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. За тиждень, з 6 до 12 березня, захворіло на грип і ГРВІ захворіло 139 687 людей. Про це йдеться в інформаційному бюлетні "ГРИП та ГРВІ", передає УНН.

За 10 тиждень 2017 року (06–12.03.2017) захворіло на грип та ГРВІ 139 687 осіб, із них 70,5 % — діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становив 328,0 на 100 тисяч населення, що менше на 20,6% від показника минулого тижня та аналогічних періодів останніх п’яти сезонів спостереження.

Госпіталізовано 5597 осіб — 4% від захворілих.

Летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання на грип не зареєстровано.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (645,5), найменший — у Закарпатській (176,9 на 100 тис. населення) областях. В жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений.

Темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років знизився на 23,1% та 19,5% відповідно.

Нагадаємо, за 9-й тиждень 2017 року (27.02 — 05.03.2017) захворіло на грип та ГРВІ 175 946 осіб.

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