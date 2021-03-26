За тиждень у Києві від коронавірусу померли 220 людей: наймолодшому - 31 рік

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"Зважаючи на значну кількість пацієнтів у важкому стані та ускладнений перебіг хвороби, зросла останнім часом і смертність від вірусу. Тільки за останній тиждень у Києві від коронавірусу померли 220 людей. Наймолодшому з них був 31 рік. Найстаршим – двом жінкам – по 95 років", - повідомив Кличко.

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Також, за словами міського голови, на сьогодні у столичних лікарнях лікуються 4252 хворих на коронавірус. 2700 людей - у важкому стані.

За минулу добу у Києві виявили 1164 хворих на коронавірус. Померли 37 людей.

Довідково

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,614 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 25 березня, - 18,1 тисячі, антирекорд. Госпіталізацій за добу - 4,8 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу - 326.