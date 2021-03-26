У Києві за добу виявили 1164 хворих на коронавірус, померли 37 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві за минулу добу виявили ще 1164 хворих на коронавірус. Померли 37 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає УНН.
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“Ситуація із захворюваністю, на жаль, не поліпшується і залишається складною. Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. 1164 інфікованих виявили в місті минулої доби. Померли 37 людей — 19 жінок та 18 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3235 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 157 767”, — повідомив Кличко.
Деталі
Так, серед тих, хто захворіли: 650 жінок віком від 18 до 96 років і 28 дівчаток від одного до 17 років, а також 461 чоловік віком від 19 до 92 років і 25 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 112 пацієнтів. А також — 675 хворих — з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 787 людей.
Одужала за добу в Києві 431 людина. Усього коронавірус подолали 104 153 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 250, в Дніпровському — 205, та в Деснянському районі — 202 випадки.
Довідково
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,614 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 25 березня, — 18,1 тисячі, антирекорд. Госпіталізацій за добу — 4,8 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 326.