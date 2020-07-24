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За тиждень у Києві склали 101 протокол на заклади щодо порушень регламентів роботи - Кличко

За тиждень у Києві склали 101 протокол на заклади щодо порушень регламентів роботи - Кличко

Київ • УНН

 • 12348 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. За минулий тиждень представники Держпродспоживслужби, муніципальної охорони, спільно з поліцією перевірили понад 460 закладів та склали 101 протокол про порушення. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.

“Хочу зазначити, що в столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами нашого міста регламентів роботи. За минулий тиждень представники Держпродспоживслужби, муніципальної охорони, спільно з поліцією перевірили понад 460 ресторанів, кафе, магазинів та ринків. Склали 101 протокол про порушення. Це менше, ніж за тиждень до цього. Тобто, більшість закладів намагаються все-таки дотримуватись правил”, - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що це є відповідальним ставленням для безпеки клієнтів.

“А тих, хто нахабно нехтує регламентами роботи, та ще й з нічною музикою, масовими танцями, поліція закриває. І тут потурань не повинно бути ні для кого”, - додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, нічним клубам і ресторанам не можна працювати після 23:00 по всій Україні.

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