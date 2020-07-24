За неделю в Киеве составили 101 протокол на учреждения относительно нарушений регламентов работы - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. За прошедшую неделю представители Госпродспотребслужбы, муниципальной охраны, совместно с полицией проверили более 460 заведений и составили 101 протокол о нарушениях. Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Хочу отметить, что в столице продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями нашего города регламентов работы. За прошедшую неделю представители Госпродпотребслужбы, муниципальной охраны, совместно с полицией проверили более 460 ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Составили 101 протокол о нарушениях. Это меньше, чем за неделю до этого. То есть, большинство заведений пытаются все-таки соблюдать правила", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что это является ответственным отношением для безопасности клиентов.
"А тех, кто нагло принебрегает регламентами работы, да еще и с ночной музыкой, массовыми танцами, полиция закрывает. И здесь поблажек не должно быть ни для кого", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, ночным клубам и ресторанам нельзя работать после 23:00 по всей Украине.