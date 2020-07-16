Степанов: нічним клубам і ресторанам не можна працювати після 23:00 по всій Україні

“На засіданні уряду було прийняте рішення. Воно стосувалось того що заклади, такі як нічні клуби, або заклади харчування, ресторани і решта закладів харчування — у них є відповідні обмеження по часу роботи з 23:00 до 07:00, коли вони не можуть працювати. Це рішення уряду розповсюджується по всій території країни”, — сказав міністр.

Нагадаємо, у вівторок, 21 липня, заплановане засідання Кабінету міністрів України, на якому розглянуть питання щодо продовження карантину в країні.



