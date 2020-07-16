Степанов: нічним клубам і ресторанам не можна працювати після 23:00 по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Розважальним закладам, таким як нічні клуби, а також закладам харчування на сьогодні заборонено працювати з 23:00 до 7:00 на всій території України. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“На засіданні уряду було прийняте рішення. Воно стосувалось того що заклади, такі як нічні клуби, або заклади харчування, ресторани і решта закладів харчування — у них є відповідні обмеження по часу роботи з 23:00 до 07:00, коли вони не можуть працювати. Це рішення уряду розповсюджується по всій території країни”, — сказав міністр.
Нагадаємо, у вівторок, 21 липня, заплановане засідання Кабінету міністрів України, на якому розглянуть питання щодо продовження карантину в країні.