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За тиждень столичні поліцейські склали понад 250 протоколів за водіння у нетверезому стані

Київ • УНН

 • 14160 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У період з 21 по 27 грудня 2020 року у Києві поліцейські склали 254 адмінпротоколи на водіїв, які керували автомобілем у нетверезому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.

За тиждень столичні поліцейські склали понад 250 протоколів за водіння у нетверезому стані

“Результати роботи за період з 21 по 27 грудня 2020 року. 9932 виклики опрацьовані упродовж тижня. Винесені 5589 постанов, 5329 з яких за порушення ПДР. 63 особи затримані, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень. 254 адмінпротоколи складені на осіб з ознаками сп’яніння, що керували транспортними засобами”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що працівники патрульної поліції поряд 24/7.

Нагадаємо, на Київщині за вихідні сталося понад 100 ДТП, є загиблі.

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