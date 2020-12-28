За тиждень столичні поліцейські склали понад 250 протоколів за водіння у нетверезому стані

“Результати роботи за період з 21 по 27 грудня 2020 року. 9932 виклики опрацьовані упродовж тижня. Винесені 5589 постанов, 5329 з яких за порушення ПДР. 63 особи затримані, які можуть бути причетними до скоєння правопорушень. 254 адмінпротоколи складені на осіб з ознаками сп’яніння, що керували транспортними засобами”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що працівники патрульної поліції поряд 24/7.

Нагадаємо, на Київщині за вихідні сталося понад 100 ДТП, є загиблі.