За неделю столичные полицейские составили более 250 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В период с 21 по 27 декабря 2020 года в Киеве полицейские составили 254 админпротокола на водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.
"Результаты работы за период с 21 по 27 декабря 2020 года. 9932 вызовы проработаны в течение недели. Вынесены 5589 постановлений, 5329 из которых за нарушение ПДД. 63 человека задержаны, которые могут быть причастны к совершению правонарушений. 254 админпротокола составлены на лиц с признаками опьянения, которые управляли транспортными средствами", - говорится в сообщении.
Указано, что сотрудники патрульной полиции рядом 24/7.
Напомним, в Киевской области за выходные произошло более 100 ДТП, есть погибшие.