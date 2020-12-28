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За неделю столичные полицейские составили более 250 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии

Киев • УНН

 • 14160 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В период с 21 по 27 декабря 2020 года в Киеве полицейские составили 254 админпротокола на водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.

За неделю столичные полицейские составили более 250 протоколов за вождение в нетрезвом состоянии

"Результаты работы за период с 21 по 27 декабря 2020 года. 9932 вызовы проработаны в течение недели. Вынесены 5589 постановлений, 5329 из которых за нарушение ПДД. 63 человека задержаны, которые могут быть причастны к совершению правонарушений. 254 админпротокола составлены на лиц с признаками опьянения, которые управляли транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Указано, что сотрудники патрульной полиции рядом 24/7.

Напомним, в Киевской области за выходные произошло более 100 ДТП, есть погибшие.

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