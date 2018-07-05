За тиждень перемир’я на Донбасі ОБСЄ зафіксувало вдвічі більше порушень - Хуг

"За день до того, як було заявлено про підтвердження відданості перемир’ю, СММ ОБСЄ зафіксувало понад 2 700 порушень режиму припинення вогню", - повідомив він.



За словами Хуга, починаючи з 1 липня кількість порушень режиму припинення вогню почала поступово зменшуватись.



"Однак, якщо подивитись на весь минулий тиждень – були також зафіксовані випадки недотримання Мінських домовленостей. Ми зафіксували, що режим припинення вогню порушувався 8 292 рази. Іншими словами, минулого тижня сторони 8 292 рази застосовували зброю, що не 50% більше, ніж за позаминулий тиждень", - наголосив заступник голови СММ.



Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група у Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 1 липня 2018 року.



