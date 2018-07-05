За тиждень перемир’я на Донбасі ОБСЄ зафіксувало вдвічі більше порушень - Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Після встановлення перемир’я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень сторонами режиму припинення вогню. Водночас, за минулий тиждень СММ зафіксувала понад 8 тис. таких порушень. Про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"За день до того, як було заявлено про підтвердження відданості перемир’ю, СММ ОБСЄ зафіксувало понад 2 700 порушень режиму припинення вогню", - повідомив він.
За словами Хуга, починаючи з 1 липня кількість порушень режиму припинення вогню почала поступово зменшуватись.
"Однак, якщо подивитись на весь минулий тиждень – були також зафіксовані випадки недотримання Мінських домовленостей. Ми зафіксували, що режим припинення вогню порушувався 8 292 рази. Іншими словами, минулого тижня сторони 8 292 рази застосовували зброю, що не 50% більше, ніж за позаминулий тиждень", - наголосив заступник голови СММ.
Нагадаємо, 27 червня Тристороння контактна група у Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 1 липня 2018 року.