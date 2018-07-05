За неделю перемирие на Донбассе ОБСЕ зафиксировало вдвое больше нарушений - Хуг

"За день до того, как было заявлено о подтверждении преданности перемирию, СММ ОБСЕ зафиксировало более 2700 нарушений режима прекращения огня", - сообщил он.



По словам Хуга, начиная с 1 июля количество нарушений режима прекращения огня начало постепенно уменьшаться.



"Однако, если посмотреть на всю прошлую неделю - были также зафиксированы случаи несоблюдения Минских договоренностей. Мы зафиксировали, что режим прекращения огня нарушался 8292 раза. Иными словами, на прошлой неделе стороны 8292 раза применяли оружие, что на 50% больше, чем за позапрошлую неделю", - отметил заместитель председателя СММ.



Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 1 июля 2018 года.



