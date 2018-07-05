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За неделю перемирие на Донбассе ОБСЕ зафиксировало вдвое больше нарушений - Хуг

Киев  •  УНН

 • 9557 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. После установления перемирия на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений сторонами режима прекращения огня. В то же время, за прошедшую неделю СММ зафиксировала более 8 тыс. таких нарушений. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"За день до того, как было заявлено о подтверждении преданности перемирию, СММ ОБСЕ зафиксировало более 2700 нарушений режима прекращения огня", - сообщил он.

По словам Хуга, начиная с 1 июля количество нарушений режима прекращения огня начало постепенно уменьшаться.

"Однако, если посмотреть на всю прошлую неделю - были также зафиксированы случаи несоблюдения Минских договоренностей. Мы зафиксировали, что режим прекращения огня нарушался 8292 раза. Иными словами, на прошлой неделе стороны 8292 раза применяли оружие, что на 50% больше, чем за позапрошлую неделю", - отметил заместитель председателя СММ.

Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о прекращении огня на Донбассе с 1 июля 2018 года.

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