За тиждень на Вінничині лабораторно підтвердили чотири випадки гонконзького грипу
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 20 січня. УНН. Протягом минулого тижня на Вінниччині лабораторно підтвердили наявність гонконзького грипу у чотирьох хворих. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив головний епідеміолог області Степан Томин.
“За результатами лабораторних досліджень, які проводяться у вірусологічній лабораторії ДУ „Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України“, за минулий тиждень було досліджено матеріал від 11 осіб, отримано 4 позитивних результати на грип типу А (H3N2 Гонконг — сезонний). Всього з початку епідемічного сезону 2016-2017 років на території Вінниччини методом ПЛР досліджено матеріал від 76 осіб, 35 виявились позитивними на грип А (H3N2 Гонконг — сезонний)”, — сказав С.Томин.
За його словами, летальних випадків від ускладнень грипу на Вінниччині не реєструвалося.
Як повідомляв УНН, епідемія грипу на Кіровоградщині пішла на спад.