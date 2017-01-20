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За тиждень на Вінничині лабораторно підтвердили чотири випадки гонконзького грипу

За тиждень на Вінничині лабораторно підтвердили чотири випадки гонконзького грипу

Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 20 січня. УНН. Протягом минулого тижня на Вінниччині лабораторно підтвердили наявність гонконзького грипу у чотирьох хворих. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив головний епідеміолог області Степан Томин.

“За результатами лабораторних досліджень, які проводяться у вірусологічній лабораторії ДУ „Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України“, за минулий тиждень було досліджено матеріал від 11 осіб, отримано 4 позитивних результати на грип типу А (H3N2 Гонконг — сезонний). Всього з початку епідемічного сезону 2016-2017 років на території Вінниччини методом ПЛР досліджено матеріал від 76 осіб, 35 виявились позитивними на грип А (H3N2 Гонконг — сезонний)”, — сказав С.Томин.

За його словами, летальних випадків від ускладнень грипу на Вінниччині не реєструвалося.

Як повідомляв УНН, епідемія грипу на Кіровоградщині пішла на спад.

Українські Національні Новини

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