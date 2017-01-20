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За неделю в Винницкой области лабораторно подтвердили четыре случая гонконгского гриппа

За неделю в Винницкой области лабораторно подтвердили четыре случая гонконгского гриппа

Киев • УНН

 • 9515 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 20 января. УНН. На прошлой неделе в Винницкой области лабораторно подтвердили наличие гонконгского гриппа у четырех больных. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщил главный эпидемиолог области Степан Томин.

"По результатам лабораторных исследований, которые проводятся в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины", за прошедшую неделю был исследован материал от 11 человек, получено 4 положительных результата гриппом типа А (H3N2 Гонконг - сезонный). Всего с начала эпидемического сезона 2016-2017 годов на территории Винницкой области методом ПЦР исследовано материала от 76 человек, 35 оказались положительными на грипп А (H3N2 Гонконг - сезонный)", - сказал С.Томин.

По его словам, летальных исходов от осложнений гриппа в Винницкой области не регистрировалось.

Как сообщал УНН, эпидемия гриппа в Кировоградской области пошла на спад.

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