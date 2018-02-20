За тиждень на пожежах загинули майже 50 людей

"Ліквідовано 770 пожеж, врятовано на пожежах 67 осіб та не допущено знищення вогнем 386 будівель і 21 одиниці техніки. На пожежах загинуло 48 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 97 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що протягом тижня виникло дві надзвичайні ситуації, в результаті яких загинуло 9 осіб.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 9 осіб, додали у відомстві.

Нагадаємо, дві людини загинуло внаслідок пожежі на Харківщині.