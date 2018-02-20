За неделю на пожарах погибли почти 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На прошлой неделе на пожарах в Украине погибли 48 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"Ликвидировано 770 пожаров, спасено на пожарах 67 человек и не допущено уничтожение огнем 386 зданий и 21 единицы техники. На пожарах погибло 48 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 97 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Указано также, что в течение недели возникло две чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 9 человек.
В течение недели на водных объектах погибло 9 человек, добавили в ведомстве.
Напомним, два человека погибли в результате пожара в Харьковской области.