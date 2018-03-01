За тиждень на Донбасі зафіксували 8 тисяч порушень режиму тиші – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом минулого тижня на Донбасі зафіксували 8 тисяч випадків порушення режиму тиші. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“Минулий тиждень був сповнений нестабільності. Попри те, що сторони домовились про припинення режиму припинення вогню, ми зафіксували понад 8 тисяч порушень цього режиму”, — повідомив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики провели п'ять прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.