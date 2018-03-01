За неделю Донбассе зафиксировали 8 тысяч нарушений режима тишины - ОБСЕ

"Прошедшая неделя была полна нестабильности. Несмотря на то, что стороны договорились о прекращении режима прекращения огня, мы зафиксировали более 8 тысяч нарушений этого режима", - сообщил А.Хуг.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики провели пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.