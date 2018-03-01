За неделю Донбассе зафиксировали 8 тысяч нарушений режима тишины - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В течение прошлой недели на Донбассе зафиксировали 8 тысяч случаев нарушения режима тишины. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"Прошедшая неделя была полна нестабильности. Несмотря на то, что стороны договорились о прекращении режима прекращения огня, мы зафиксировали более 8 тысяч нарушений этого режима", - сообщил А.Хуг.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики провели пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.