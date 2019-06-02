За тиждень на Донбасі вилучили та знешкодили 115 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. За тиждень рятувальниками зі складу Об'єднаних сил вилучено та знешкоджено 115 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Піротехнічні підрозділи протягом тижня 42 рази залучалися для проведення робіт по обстеженню та розмінуванню територій, обстежено 55 гектарів місцевості, вилучено та знешкоджено 115 вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Також особовий склад ДСНС проводив аварійно-відновлювальні роботи на житлових будинках у містах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне та Лебединське. За тиждень відновлено 8 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 343 житлових будинків.
"В пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду, було надано медичну та психологічну допомогу 520 особам" ,- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, українські військові провели навчання в акваторії та на українському узбережжі Азовського моря.