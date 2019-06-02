За неделю на Донбассе изъяли и обезвредили 115 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. За неделю спасателями из состава Объединенных сил изъято и уничтожено 115 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Пиротехнические подразделения в течение недели 42 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 55 гектаров местности, изъято и уничтожено 115 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Также личный состав ГСЧС проводил аварийно-восстановительные работы на жилых домах в городах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Лебединское. За неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 343 жилых домов.
"В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда/выезда, была оказана медицинская и психологическая помощь 520 лицам", - отмечается в сообщении.
Напомним, украинские военные провели учения в акватории и на украинском побережье Азовского моря.