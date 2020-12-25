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За тиждень на окуповану частину Донеччини відправили понад 300 тонн гуманітарної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Упродовж поточного тижня для жителів тимчасово окупованої териториї Донецької області міжнародними організаціями було направлено 366 тонн гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За тиждень на окуповану частину Донеччини відправили понад 300 тонн гуманітарної допомоги

"Упродовж тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними та гуманітарними організаціями доправлено гуманітарні вантажі", - йдеться в повідомленні.

Так, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхало 27 вантажних автомобілів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 2 вантажівки від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та 5 машин від Місії "Синодальний відділу Української Православної Церкви у справах сім’ї".

"Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові й гігієнічні набори, будівельні матеріали, медичні засоби, побутове та медичне обладнання. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 368 тонн", - зазначили прикордонники.

Нагадаємо, російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Наразі фактичний пропуск здійснюють лише два КПВВ.

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