За тиждень на окуповану частину Донеччини відправили понад 300 тонн гуманітарної допомоги

"Упродовж тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними та гуманітарними організаціями доправлено гуманітарні вантажі", - йдеться в повідомленні.

Так, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхало 27 вантажних автомобілів від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 2 вантажівки від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та 5 машин від Місії "Синодальний відділу Української Православної Церкви у справах сім’ї".

"Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові й гігієнічні набори, будівельні матеріали, медичні засоби, побутове та медичне обладнання. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 368 тонн", - зазначили прикордонники.

Нагадаємо, російські збройні формування залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка". Наразі фактичний пропуск здійснюють лише два КПВВ.