За скоєння потрійної ДТП з трьома загиблими суд відправив водія під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Суд у Дніпрі відправив під домашній арешт водія за скоєння потрійної ДТП, внаслідок якої загинуло троє людей, у тому числі дитина. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
"Так, у травні 2019 року вказаний громадянин, керуючи автомобілем Toyota Tundra, порушив правила безпеки дорожнього руху та на вулиці Маршала Малиновського у місті Дніпрі допустив зіткнення з автомобілем Kia Ceed, який рухався попереду у попутному напрямку. Автомобіль Kia Ceed продовжив рух у некерованому стані, виїхав на зустрічну смугу, де у подальшому зіткнувся з автомобілем Peugeot 309", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії водій Peugeot 309 разом з двома пасажирами, серед яких малолітня дитина, загинули. Водій Kia Ceed наразі перебуває у лікарні.
Водію Toyota Tundra було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст.286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.
Індустріальний райсуд Дніпра обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.
"Не погодившись з таким рішенням, прокуратура подала апеляційну скаргу щодо скасування вищезазначеної ухвали суду першої інстанції та обрання водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у Вінницькій області внаслідок ДТП перекинулася вантажівка, яка перевозила вибухонебезпечну речовину.