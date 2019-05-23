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За скоєння потрійної ДТП з трьома загиблими суд відправив водія під домашній арешт

За скоєння потрійної ДТП з трьома загиблими суд відправив водія під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Суд у Дніпрі відправив під домашній арешт водія за скоєння потрійної ДТП, внаслідок якої загинуло троє людей, у тому числі дитина. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

"Так, у травні 2019 року вказаний громадянин, керуючи автомобілем Toyota Tundra, порушив правила безпеки дорожнього руху та на вулиці Маршала Малиновського у місті Дніпрі допустив зіткнення з автомобілем Kia Ceed, який рухався попереду у попутному напрямку. Автомобіль Kia Ceed продовжив рух у некерованому стані, виїхав на зустрічну смугу, де у подальшому зіткнувся з автомобілем Peugeot 309", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії водій Peugeot 309 разом з двома пасажирами, серед яких малолітня дитина, загинули. Водій Kia Ceed наразі перебуває у лікарні.

Водію Toyota Tundra було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст.286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.

Індустріальний райсуд Дніпра обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

"Не погодившись з таким рішенням, прокуратура подала апеляційну скаргу щодо скасування вищезазначеної ухвали суду першої інстанції та обрання водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Вінницькій області внаслідок ДТП перекинулася вантажівка, яка перевозила вибухонебезпечну речовину.

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