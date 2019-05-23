За совершение тройного ДТП с тремя погибшими суд отправил водителя под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Суд в Днепре отправил под домашний арест водителя за совершение тройного ДТП, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
"Так, в мае 2019 года указанный гражданин, управляя автомобилем Toyota Tundra, нарушил правила безопасности дорожного движения и на улице Маршала Малиновского в городе Днепре допустил столкновение с автомобилем Kia Ceed, который двигался впереди в попутном направлении. Автомобиль Kia Ceed продолжил движение в неуправляемом состоянии, выехал на встречную полосу, где в дальнейшем столкнулся с автомобилем Peugeot 309", - говорится в сообщении.
В результате аварии водитель Peugeot 309 вместе с двумя пассажирами, среди которых малолетний ребенок, погибли. Водитель Kia Ceed сейчас находится в больнице.
Водителю Toyota Tundra было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.
Индустриальный райсуд Днепра избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.
"Не согласившись с таким решением, прокуратура подала апелляционную жалобу об отмене вышеуказанного решения суда первой инстанции и избрание водителю меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Винницкой области в результате ДТП перевернулся грузовик, перевозивший взрывоопасное вещество.