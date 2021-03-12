За скандальний спіч: пропагандист Лукашенка потрапив до бази “Миротворця”

Деталі

Так, на сайті вказані причини внесення Азаренка до бази “Миротворці”: заперечення російської агресії, антиукраїнська пропаганда, перевищення службових повноважень, втручання в справи суверенної Держави Україна, поширення кремлівської пропаганди.

Також зазначається, що він на початку 2021 року нагороджений медаллю “За відвагу”.

Доповнення

11 березня в ефірі білоруського державного телеканалу СТВ пропагандист білоруського телебачення Григорій Азаренок, який підтримує Олександра Лукашенка, видав скандальний спіч про Україну.

Нагадаємо

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко потрапив у базу даних “Миротворця”.