За скандальний спіч: пропагандист Лукашенка потрапив до бази “Миротворця”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Журналіст і ведучий пропагандистського телеканалу СТВ Григорій Азаренок потрапив у базу даних “Миротворця”. Про це повідомляє сайт організації, передає УНН.
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Так, на сайті вказані причини внесення Азаренка до бази “Миротворці”: заперечення російської агресії, антиукраїнська пропаганда, перевищення службових повноважень, втручання в справи суверенної Держави Україна, поширення кремлівської пропаганди.
Також зазначається, що він на початку 2021 року нагороджений медаллю “За відвагу”.
Доповнення
11 березня в ефірі білоруського державного телеканалу СТВ пропагандист білоруського телебачення Григорій Азаренок, який підтримує Олександра Лукашенка, видав скандальний спіч про Україну.
Нагадаємо
Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко потрапив у базу даних “Миротворця”.