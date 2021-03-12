Пропагандист Лукашенка видав скандальний спіч про Україну
Київ • УНН
КІЇВ. 12 березня. УНН. Пропагандист білоруського телебачення Григорій Азарьонок, який підтримує Олександра Лукашенка, видав скандальний спіч про Україну, передайте УНН.
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"Українці, рідні наші слов'яни, як ви терпите це при владі? Як ви терпите безкінечний ярмарок розпусти і розкоші на вашій крові? Ви виходили на Майдан боротися проти корупції. Перемогли? Так Янукович бомж в порівнянні з тим, хто прийшов після. Вони розпродали всю країну. Землю, заводи, порти, дівчат", - розпинався Азарьонок.
Також до ведучого приєднався актор Володимир Гостюхін, відомий за російським серіалом "Далекобійники", радянським кінофільмом "В пошуках капітана Гранта".
Гостюхін став розповідати про своє перебування в Луганську, контрольованому бойовиками самопроголошеної "ЛНР", а також про "жалюгідний" стан справ в Україні.
"... Україна це ж взагалі зараз - це біда. У мене там родичі живуть, це біда. Це ж багатюща країна була, зараз залишилося тільки ось землю розпродавати. Там же вже нічого не залишилося, промисловості немає", - розповів Гостюхін.
Азарьонок був згоден з усіма його заявами.
В кінці ефіру пропагандист закликав українців згадати своїх отаманів - Тараса Бульбу, Сидора Ковпока.
Користувачі мережі активно коментують ці абсурдні слова.
Доповнення
Білоруський журналіст Степан Путіло і команда Telegram-каналу Nexta (Нexta) в понеділок, 8 березня, випустили на YouTube фільм-розслідування про корупцію Олександра Лукашенка під назвою "Лукашенко. Золоте дно".