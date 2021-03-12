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Пропагандист Лукашенко выдал скандальный спич об Украине

Пропагандист Лукашенко выдал скандальный спич об Украине

Киев  •  УНН

 • 43251 просмотра

КИЇВ. 12 марта. УНН. Пропагандист белорусского телевидения Григорий Азарёнок, который поддерживает Александра Лукашенко, выдал скандальный спич об Украине, передайте УНН.

Цитата

“Украинцы, родные наши славяне, как вы терпите это у власти? Как вы терпите бесконечную ярмарку разврата и роскоши на вашей крови? Вы выходили на Майдан бороться против коррупции. Победили? Да Янукович бомж по сравнению с тем, кто пришел после. Они распродали всю страну. Землю, заводы, порты, девушек”, — распинался Азарёнок.

Также к ведущему присоединился актер Владимир Гостюхин, известный по российскому сериалу “Дальнобойщики”, советскому кинофильму “В поисках капитана Гранта”.

Гостюхин стал рассказывать о своем пребывании в Луганске, контролируемом боевиками самопровозглашённой “ЛНР”, а также о "плачевном" положении дел в Украине.

“... Украина это же вообще сейчас — это беда. У меня там родственники живут, это беда. Это ж богатейшая страна была, сейчас осталось только вот землю распродавать. Там же уже ничего не осталось, промышленности нет”, — рассказал Гостюхин.

Азарёнок был согласен со всеми его заявлениями.

В конце эфира пропагандист призвал украинцев вспомнить своих атаманов, Тараса Бульбу, Сидора Ковпока.

Пользователи сети активно комментируют эти абсурдные слова.

Дополнение

Белорусский журналист Степан Путило и команда Telegram-канала Nexta (Нexta) в понедельник, 8 марта, выпустили на YouTube фильм-расследование о коррупции Александра Лукашенко под названием “Лукашенко. Золотое дно”.

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