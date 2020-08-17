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За сім місяців у Києві зареєстрували 357 електромобілів

За сім місяців у Києві зареєстрували 357 електромобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У період з січня по липень 2020 року в Києві зареєстрували 357 автомобілів електро чи гібридного типу роботи. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.

"Надсилаємо відомості, що містять у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС станом на 31 липня 2020 року", - йдеться у відповіді на запит.

Так, вказано, що у 2020 році первинну реєстрацію у період з січня по липень пройшли 357 електроавтомобілів: з них 24 працюють на бензині, газу або електриці, 181 - на електриці, 149 - на електриці чи бензині та 3 - на електриці чи дизельному пальному. За аналогічний період 2019 року зареєстрували 355 електроавтомобілів. Таким чином, індекс зростання кількості становить 1,01.

Окрім того, повідомляється, що у період з січня по липень 2020 року 1013 електроавтомобілів перереєстрували на нового власника, тоді як у 2019 році перереєстрували 852 електроавтомобілі.

Також, як зазначається, у період з січня по липень 2020 року в Києві зареєстрували 5827 легкових автомобілів. За аналогічний період у 2019 році їхня кількість становила 14 тис. 816. Таким чином, реєстрація впала на 61%.

Нагадаємо, міністерство інфраструктури хоче ініціювати зміни у державних будівельних норм, які дозволять розміщення зарядних станцій для електромобілів на всіх дорогах загального користування.

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