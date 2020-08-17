За семь месяцев в Киеве зарегистрировали 357 электромобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В период с января по июль 2020 года в Киеве зарегистрировали 357 автомобилей электро или гибридного типа работы. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.
"Направляем сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре транспортных средств МВД по состоянию на 31 июля 2020 года", - говорится в ответе на запрос.
Так, указано, что в 2020 году первичную регистрацию в период с января по июль прошли 357 электромобилей: из них 24 работают на бензине, газе или электричестве, 181 - на электричестве, 149 - на электричестве или бензине и 3 - на электричестве или дизельном топливе. За аналогичный период 2019 года зарегистрировали 355 электромобилей. Таким образом, индекс роста количества составляет 1,01.
Кроме того, сообщается, что в период с января по июль 2020 года 1013 электромобилей перерегистрировали на нового владельца, тогда как в 2019 году перерегистрировали 852 электроавтомобилей.
Также, как отмечается, в период с января по июль 2020 года в Киеве зарегистрировали 5827 легковых автомобилей. За аналогичный период в 2019 году их количество составляло 14 тыс. 816. Таким образом, регистрация упала на 61%.
Напомним, Министерство инфраструктуры хочет инициировать изменения в государственные строительные нормы, которые позволят размещения зарядных станций для электромобилей на всех дорогах общего пользования.