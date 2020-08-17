За семь месяцев в Киеве зарегистрировали 357 электромобилей

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92054 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103631 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129323 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108823 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129001 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101672 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102415 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104170 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101985 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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За семь месяцев в Киеве зарегистрировали 357 электромобилей

За семь месяцев в Киеве зарегистрировали 357 электромобилей

Киев  •  УНН

 • 24325 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В период с января по июль 2020 года в Киеве зарегистрировали 357 автомобилей электро или гибридного типа работы. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

"Направляем сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре транспортных средств МВД по состоянию на 31 июля 2020 года", - говорится в ответе на запрос.

Так, указано, что в 2020 году первичную регистрацию в период с января по июль прошли 357 электромобилей: из них 24 работают на бензине, газе или электричестве, 181 - на электричестве, 149 - на электричестве или бензине и 3 - на электричестве или дизельном топливе. За аналогичный период 2019 года зарегистрировали 355 электромобилей. Таким образом, индекс роста количества составляет 1,01.

Кроме того, сообщается, что в период с января по июль 2020 года 1013 электромобилей перерегистрировали на нового владельца, тогда как в 2019 году перерегистрировали 852 электроавтомобилей.

Также, как отмечается, в период с января по июль 2020 года в Киеве зарегистрировали 5827 легковых автомобилей. За аналогичный период в 2019 году их количество составляло 14 тыс. 816. Таким образом, регистрация упала на 61%.

Напомним, Министерство инфраструктуры хочет инициировать изменения в государственные строительные нормы, которые позволят размещения зарядных станций для электромобилей на всех дорогах общего пользования.

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