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За сім місяців медичним закладам виплатили понад 700 млн гривень за надання допомоги новонародженим

За сім місяців медичним закладам виплатили понад 700 млн гривень за надання допомоги новонародженим

Київ • УНН

 • 15278 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Національна служба здоров’я України протягом квітня-жовтня виплатила медичним закладам за надання допомоги новонародженим 702 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

"Неонатальна допомога новонародженим є пріоритетною послугою в Програмі медичних гарантій. Під час укладення договору за цим пакетом ми висували підвищені вимоги до закладів. І відповідно оплачуємо послуги за підвищеним тарифом. За надання допомоги новонародженим, які народились з вагою до 1500 г, встановили найвищий тариф Програми медичних гарантій цього року. Заклад отримує від НСЗУ від 29,6 тис. грн до 98,5 тис. гр. За надання допомоги новонародженим НСЗУ заплатила медзакладам майже 702 млн грн у квітні-жовтні", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за цей період понад 22 тис. немовлят отримали медичну допомогу.

"НСЗУ законтрактувала 122 медзаклади на надання неонатальної допомоги новонародженим. В тариф включені ліки, які входять у Національний перелік лікарських засобів. А також входить вартість витратних матеріалів. Додатково медзаклади отримають дороговартісні препарати для передчасно народжених діток, які держава закуповує централізовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я ініціювало збільшення у 2021 році базової ставки тарифного пакета надання медичної допомоги при пологах і введення додаткових коефіцієнтів залежно від їхньої складності.

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