За роботу реєстру е-декларування відповідає системний адміністратор – Н.Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. За роботу сайту єдиного реєстру електронного декларування відповідає системний адміністратор, який належить до іншої організації. Про це голова НАЗК Наталія Корчак повідомила у коментарі журналістам перед засіданням уряду, передає кореспондент УНН.
“Причину (проблем єдиного реєстру — ред.) може сказати тільки системний адміністратор, але ситуація є виправленою. Вночі сьогодні працював. Ви не думайте, що якщо реєстр не працює, то наші працівники чекають, коли він запрацює. Ми постійно на контакті з системним адміністратором. Однак навіть на вчорашньому засіданні було видно, що системний адміністратор ухиляється від дачі відповіді на поставлене питання. Однак я просто можу сказати, що все ж таки системний адміністратор, разом з нашим орендодавцем, разом з нашими працівниками працював над вирішенням питання. То вже питання до них. Чому вони не пожвавлено виконують взяті на себе зобов’язання”, — повідомила Н.Корчак.
Вона також зауважила, що передача в управління цієї системи державному підприємству — це рішення державного рівня.
“Це інша організація (де працює системний адміністратор — ред.). Ми не можемо зараз здійснювати адміністрування реєстру, тому що в нас немає того необхідного серверного обладнання, не побудований центр обробки даних...”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, голова НАЗК Наталія Корчак пояснила причини збоїв реєстру е-декларацій.
Нагадаємо, українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений.
У НАЗК запропонували скликати термінове засідання щодо збоїв у роботі реєстру е-декларацій.