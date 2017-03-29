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За роботу реєстру е-декларування відповідає системний адміністратор – Н.Корчак

За роботу реєстру е-декларування відповідає системний адміністратор – Н.Корчак

Київ • УНН

 • 12434 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. За роботу сайту єдиного реєстру електронного декларування відповідає системний адміністратор, який належить до іншої організації. Про це голова НАЗК Наталія Корчак повідомила у коментарі журналістам перед засіданням уряду, передає кореспондент УНН.

“Причину (проблем єдиного реєстру — ред.) може сказати тільки системний адміністратор, але ситуація є виправленою. Вночі сьогодні працював. Ви не думайте, що якщо реєстр не працює, то наші працівники чекають, коли він запрацює. Ми постійно на контакті з системним адміністратором. Однак навіть на вчорашньому засіданні було видно, що системний адміністратор ухиляється від дачі відповіді на поставлене питання. Однак я просто можу сказати, що все ж таки системний адміністратор, разом з нашим орендодавцем, разом з нашими працівниками працював над вирішенням питання. То вже питання до них. Чому вони не пожвавлено виконують взяті на себе зобов’язання”, — повідомила Н.Корчак.

Вона також зауважила, що передача в управління цієї системи державному підприємству — це рішення державного рівня.

“Це інша організація (де працює системний адміністратор — ред.). Ми не можемо зараз здійснювати адміністрування реєстру, тому що в нас немає того необхідного серверного обладнання, не побудований центр обробки даних...”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, голова НАЗК Наталія Корчак пояснила причини збоїв реєстру е-декларацій.

Нагадаємо, українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений.

У НАЗК запропонували скликати термінове засідання щодо збоїв у роботі реєстру е-декларацій.

Українські Національні Новини

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