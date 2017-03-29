За работу реестра е-декларирования отвечает системный администратор - Н.Корчак

“Причину (проблем единого реестра — ред.) Может сказать только системный администратор, но ситуация исправима. Ночью сегодня работал. Вы не думайте, что если реестр не работает, то наши сотрудники ждут, когда он заработает. Мы постоянно на контакте с системным администратором. Но даже на вчерашнем заседании было видно, что системный администратор уклоняется от дачи ответа на поставленный вопрос. Однако я просто могу сказать, что все же системный администратор, вместе с нашим арендодателем, вместе с нашими работниками работал над решением вопроса. Это уже вопрос к ним. Почему они не оживленно выполняют взятые на себя обязательства”, — сообщила Н.Корчак.

Она также отметила, что передача в управление этой системы государственному предприятию — это решение государственного уровня.

“Это другая организация (где работает системный администратор — ред.). Мы не можем сейчас осуществлять администрирование реестра, потому что у нас нет того необходимого серверного оборудования, не построен центр обработки данных ...”, - добавила она.

Как сообщал УНН, председатель НАПК Наталья Корчак объяснила причины сбоев реестра е-деклараций.

Напомним, украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации, поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.

В НАПК предложили созвать срочное заседание по сбоев в работе реестра е-деклараций.