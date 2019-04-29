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За рік зафіксовано близько 1,4 тис. правопорушень щодо пошкодження доріг та дорожніх знаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. За рік зафіксовано близько 1,4 тис. правопорушень щодо пошкодження доріг та дорожніх знаків. Про це повідомили у Департаменті патрульної поліції Нацполіції України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Так, поліцейськими територіальних (відокремлених) підрозділів Департаменту патрульної поліції за статтею 139 КУпАП (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів, трамвайних колій, технічних засобів регулювання дорожнього руху…) у 2018-2019 роках складено 1366 протоколів про адміністративне правопорушення.

Зазначимо, що санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Нагадаємо, за час роботи радарів TruCam складено понад 86 тис. адмінпротоколів щодо порушення швидкості.

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