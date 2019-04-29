За год зафиксировано около 1,4 тыс. правонарушений по повреждению дорог и дорожных знаков

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109153 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113167 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115842 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116569 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145973 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115845 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140574 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145018 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130399 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130413 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За год зафиксировано около 1,4 тыс. правонарушений по повреждению дорог и дорожных знаков

Киев  •  УНН

 • 12067 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. За год зафиксировано около 1,4 тыс. правонарушений относительно повреждения дорог и дорожных знаков. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Нацполиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Так, полицейскими территориальных (обособленных) подразделений Департамента патрульной полиции по статье 139 КУоАП (Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, трамвайных путей, технических средств регулирования дорожного движения...) в 2018-2019 годах составлен 1366 протоколов об административном правонарушении.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Напомним, за время работы радаров TruCam составлено более 86 тыс. админпротоколов о нарушении скорости.

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