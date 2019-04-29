За год зафиксировано около 1,4 тыс. правонарушений по повреждению дорог и дорожных знаков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. За год зафиксировано около 1,4 тыс. правонарушений относительно повреждения дорог и дорожных знаков. Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Нацполиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, полицейскими территориальных (обособленных) подразделений Департамента патрульной полиции по статье 139 КУоАП (Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, трамвайных путей, технических средств регулирования дорожного движения...) в 2018-2019 годах составлен 1366 протоколов об административном правонарушении.
Отметим, что санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн) или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.
Напомним, за время работы радаров TruCam составлено более 86 тыс. админпротоколов о нарушении скорости.