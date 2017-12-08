За рік товарообіг між Україною і Литвою зріс на 45%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. З початку 2017 року товарообіг між Україною ти Литвою збільшився на 45%. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте у Вільнюсі, передає УНН.
"Торговий оборот між Україною та Литвою за перші три квартали поточного року зріс на 45%", - заявив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Литва надасть Україні 2 млн євро на закупівлю амуніції для військових.
Нагадаємо, Україна запозичить досвід Литви у набутті енергонезалежності.