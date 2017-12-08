За рік товарообіг між Україною і Литвою зріс на 45%

"Торговий оборот між Україною та Литвою за перші три квартали поточного року зріс на 45%", - заявив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Литва надасть Україні 2 млн євро на закупівлю амуніції для військових.

Нагадаємо, Україна запозичить досвід Литви у набутті енергонезалежності.