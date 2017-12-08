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За рік товарообіг між Україною і Литвою зріс на 45%

За рік товарообіг між Україною і Литвою зріс на 45%

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. З початку 2017 року товарообіг між Україною ти Литвою збільшився на 45%. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте у Вільнюсі, передає УНН.

"Торговий оборот між Україною та Литвою за перші три квартали поточного року зріс на 45%", - заявив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Литва надасть Україні 2 млн євро на закупівлю амуніції для військових.

Нагадаємо, Україна запозичить досвід Литви у набутті енергонезалежності.

Українські Національні Новини

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