За год товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 45%

"Торговый оборот между Украиной и Литвой за первые три квартала текущего года вырос на 45%", - заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Литва предоставит Украине 2 млн евро на закупку амуниции для военных.

Напомним, Украина позаимствует опыт Литвы в приобретении энергонезависимости.