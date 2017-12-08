За год товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 45%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. С начала 2017 года товарооборот между Украиной ты Литвой увеличился на 45%. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе, передает УНН.
"Торговый оборот между Украиной и Литвой за первые три квартала текущего года вырос на 45%", - заявил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Литва предоставит Украине 2 млн евро на закупку амуниции для военных.
Напомним, Украина позаимствует опыт Литвы в приобретении энергонезависимости.