За рік борг по зарплаті перед киянами зріс на 12,3% - до 83 млн 481,4 тис грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати перед працюючими киянами протягом лютого поточного року збільшилася на 12,3%, або на 9 млн 124,8 тис. грн і склав 83 млн 481,4 тис.грн. Про це повідомляє Головне управління статистики у місті Києві Державної служби статистики України, передає УНН.
“Упродовж лютого 2017 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 12,3%, або на 9 млн 124,8 тис. грн, і на 1 березня п.р. становила 83 млн 481,4 тис. грн, що дорівнює 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий п.р. Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та технічну діяльність 56,7%. У структурі боргу 70,7% припадає на економічно активні підприємства столиці,” — йдеться в повыдомленні.
Заборгованість працівникам економічно активних підприємств Києва збільшилася на 18,0%, або на 9 млн 017,5 тис.грн, і на 1 березня 2017р. становила 59 млн 025,2 тис.грн.
Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась на 21,4% і на 1 березня 2017р. становила 3,1 тис. осіб, або 0,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 18 тис 816 грн, що у 1,9 рази перевищує середню заробітну плату.
Нагадаємо, за словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, у 2017 році зросла зарплата 4,5 мільйона українців.