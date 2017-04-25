За год долг по зарплате перед киевлянами возрос на 12,3% - до 83 млн 481,4 тыс грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39213 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102000 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155755 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116188 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116319 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112443 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104196 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107048 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103548 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153395 просмотра

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За год долг по зарплате перед киевлянами возрос на 12,3% - до 83 млн 481,4 тыс грн

За год долг по зарплате перед киевлянами возрос на 12,3% - до 83 млн 481,4 тыс грн

Киев  •  УНН

 • 10440 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Общая сумма задолженности по выплате заработной платы перед работающими киевлянами в течение февраля текущего года увеличилась на 12,3%, или на 9 млн 124,8 тыс. Грн и составил 83 млн 481,4 тыс. Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

"В течение февраля 2017 общая сумма задолженности по выплате заработной платы увеличилась на 12,3%, или на 9 млн 124,8 тыс. Грн, и на 1 марта т.г. составила 83 млн 481,4 тыс. грн, что составляет 0,7% фонда оплаты труда, начисленного за февраль т.г. Основная доля общей суммы долга приходилась на профессиональную, научную и техническую деятельность 56,7%. В структуре долга 70,7% приходится на экономически активные предприятия столицы ", - говорится в повыдомленни.

Задолженность работникам экономически активных предприятий Киева увеличилось на 18,0%, или на 9 млн 017,5 тыс. Грн, и на 1 марта 2017г. составила 59 млн 025,2 тыс. грн.

Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, увеличилось на 21,4% и на 1 марта 2017г. составила 3,1 тыс. человек, или 0,3% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 18 тыс 816 грн, что в 1,9 раза превышает среднюю заработную плату.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, в 2017 году выросла зарплата 4,5 миллиона украинский.

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