За год долг по зарплате перед киевлянами возрос на 12,3% - до 83 млн 481,4 тыс грн

"В течение февраля 2017 общая сумма задолженности по выплате заработной платы увеличилась на 12,3%, или на 9 млн 124,8 тыс. Грн, и на 1 марта т.г. составила 83 млн 481,4 тыс. грн, что составляет 0,7% фонда оплаты труда, начисленного за февраль т.г. Основная доля общей суммы долга приходилась на профессиональную, научную и техническую деятельность 56,7%. В структуре долга 70,7% приходится на экономически активные предприятия столицы ", - говорится в повыдомленни.

Задолженность работникам экономически активных предприятий Киева увеличилось на 18,0%, или на 9 млн 017,5 тыс. Грн, и на 1 марта 2017г. составила 59 млн 025,2 тыс. грн.

Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, увеличилось на 21,4% и на 1 марта 2017г. составила 3,1 тыс. человек, или 0,3% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 18 тыс 816 грн, что в 1,9 раза превышает среднюю заработную плату.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, в 2017 году выросла зарплата 4,5 миллиона украинский.