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За результатами обшуків у "Київавтодорі" та "Київзеленбуді" затримано 5 осіб - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. За результатами сьогоднішніх обшуків та виїмки документів у “Київавтодорі” та “Київзеленбуді” затримано 5 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“Генеральна прокуратура України спільно з Департаментом захисту економіки Національної поліції України проводить обшуки та виїмку документів у Комунальній корпорації „Київавтодор“ та Київському комунальному об’єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста „Київзеленбуд“... На даний момент в рамках провадження затримано 5 осіб”, — повідомли у прес-службі.

У ГПУ зазначили, що вказані дії відбуваються в рамках провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна і заволодіння шляхом зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Генпрокуратура спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, департаментом захисту економіки Національної поліції та управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА провели обшуки та виїмку документів в “Київавтодорі”, "Київзеленбуді" та інших комунальних підприємствах.

Українські Національні Новини

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