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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 29539 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 85606 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100530 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100615 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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По результатам обысков в "Киевавтодоре" и "Киевзеленстрой" задержаны 5 человек - ГПУ

По результатам обысков в "Киевавтодоре" и "Киевзеленстрой" задержаны 5 человек - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 12266 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. По результатам сегодняшних обысков и выемки документов в "Киевавтодоре" и "Киевзеленстрой" задержаны 5 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Генеральная прокуратура Украины совместно с Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины проводит обыски и выемку документов в Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и Киевском коммунальном объединении зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой"... На данный момент в рамках производства задержаны 5 человек", - сообщат в пресс-службе.

В ГПУ отметили, что указанные действия происходят в рамках производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества и завладение путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, департаментом защиты экономики Национальной полиции и управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА провели обыски и выемку документов в "Киевавтодоре", "Киевзеленстрой" и других коммунальных предприятиях.

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