По результатам обысков в "Киевавтодоре" и "Киевзеленстрой" задержаны 5 человек - ГПУ

"Генеральная прокуратура Украины совместно с Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины проводит обыски и выемку документов в Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и Киевском коммунальном объединении зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой"... На данный момент в рамках производства задержаны 5 человек", - сообщат в пресс-службе.

В ГПУ отметили, что указанные действия происходят в рамках производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества и завладение путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Главным следственным управлением Нацполиции, департаментом защиты экономики Национальной полиции и управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА провели обыски и выемку документов в "Киевавтодоре", "Киевзеленстрой" и других коммунальных предприятиях.