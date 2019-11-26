За результатами конкурсу обрано "обличчя електронної держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністерство цифрової трансфорації України оголосило переможицю конкурсу з обрання нового “обличчя електронної держави”, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку відомства.
“Обрали майбутнє обличчя електронної держави, їм стане — Саша Ободянська”, — вказали у повідомленні.
У відомстві також додали, що: “Найважчим було обрати 10 лідерів. Завантажили більш ніж 3 тисячі коментарів та передивились кожну фотографію. Спирались на декілька факторів”.
Серед вказаних факторів міністерство зазначило: реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала; фото подобалось іншим користувачам та його відзначали; людині на фото мало бути понад 18 років.
“Переможця серед лідерів обирали усією командою та партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її та чекаємо на презентацію додатку”, — додали у відомстві.
Варто зазначити, що переможиця конкурсу народилася у Вінниці, у міністерстві також додали, що: “Олександра — громадянка України. У 2018 році вона отримала грант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University та вирушила на навчання до Польщі. Олександрі не байдужа доля нашої країни, тож вона прагне долучитися до майбутніх змін. Ми пишаємося українцями, які гідно представляють Україну за кордоном”. Наразі вона працює в польському модельному агентстві A S Management.