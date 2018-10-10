За реставрацію будинку Багговута візьметься “Київміськбуд”

Будинок зараз знаходиться у напівзруйнованому стані і потребує відновлення і реставрації. Саме тому до “Київміськбуду” звернулась компанія-балансоутримувач будинку “РТ Девелопмент” з проханням замовити експертизу будівлі і надати висновки щодо можливості зберегти пам’ятку культурної спадщини.

Земельну ділянку по вул. Багговутівській, 16 (а і б), на якій знаходиться будівля, у 2015 році Київська міська рада передала ТОВ “РТ Девелопмент” для обслуговування і експлуатації адміністративних будівель (Рішення № 432/1297 від 21.04.2015 р). Маючи на ввіреній території історичну будівлю, компанія замовила історико-містобудівні обґрунтування та будівельну експертизу, щоб мати фахові висновки щодо стану будинку та можливості його реставрації. Експертизу провів Науково-дослідний інститут “УкрНДІПроектРеставрація”.

“Висновки спеціалістів щодо стану будинку невтішні, — розповів начальник відділу предпроектних пропозицій та оптимізації технічних умов „Київміськбуду“ Олександр Бузовський. — Стан будівлі ветхий, фундамент будівлі знаходиться в незадовільному технічному стані, який пов’язаний з постійним зволоженням основи і матеріалу фундаментів, стіни будівлі також у ветхому стані, існує велика вірогідність їх руйнування, перекриття та кроквяна система даху має ветхий стан, місцями зруйнована, тому не підлягає підсиленню, а потребує повної заміни конструктивних елементів тощо. Будівля потребує комплексу термінових ремонтних робіт по запобіганню подальшого руйнування конструкцій будівлі, заміни аварійних ділянок та капітального ремонту об’єкту. Ремонт будівлі повинен виконуватись по спеціально розробленому проекту та отриманому в установленому порядку дозволу з дотриманням ДБН України та інших нормативних актів”.

За слова Олександр Бузовського, коли компанія “РТ Девелопмент” звернулась до “Київміськбуду”, на засідання Правління було прийнято рішення щодо сприяння можливості відновлення нововиявленої пам’ятки культурної спадщини. Своєю чергою “Київміськбуд” звернувся до кількох архітектурних бюро щодо розробки проекту по реставрації та відновленню Будинку Багговута. Обирали найкращу пропозицію. Переможцем визнано проект, який запропонувало ТОВ “КТК Буд”. Саме ця компанія має потрібну кількість кваліфікованих архітекторів, інженерів, спеціалістів з реставраційних робіт.

“Наразі ми проводимо збір історичних даних для підготовки та отримання завдання на реставрацію від Управління охорони культурної спадщини КМДА”, — сказав Олександр Бузовський і додав, що історія набула великого розголосу після публікації екс-депутатки Київради Олени Терещенко.

Довідково: Одна з найстаріших вулиць Лук’янівки — Багговутівська, з’явилася в 1840-х роках. Названа так на честь місцевого домовласника Леонтія Багговута. За іншою версією, вулиця отримала свою назву на честь генерала від кавалерії Олександра Багговута (1807-1883), який володів садибою на Лук’янівці і був старостою Федорівської церкви.