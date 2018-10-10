За реставрацию дома Багговута возьмется "Киевгорстрой"

Дом сейчас находится в полуразрушенном состоянии и нуждается в восстановлении и реставрации. Именно поэтому в "Киевгорстрой" обратилась компания-балансодержатель дома "РТ Девелопмент" с просьбой заказать экспертизу здания и предоставить выводы относительно возможности сохранить памятник культурного наследия.

Земельный участок по ул. Баггоутовской, 16 (а и б), на которой находится здание, в 2015 году Киевский городской совет передал ООО "РТ Девелопмент" для обслуживания и эксплуатации административных зданий (Решение № 432/1297 от 21.04.2015 г.). Имея на вверенной территории историческое здание, компания заказала историко-градостроительные обоснования и строительную экспертизу, чтобы получить профессиональные выводы о состоянии дома и возможности его реставрации. Экспертизу провел Научно-исследовательский институт "УкрНИИпроектреставрация".

"Выводы специалистов о состоянии дома неутешительные, - рассказал начальник отдела предпроектных предложений и оптимизации технических условий "Киевгорстроя" Александр Бузовский. - Состояние здания ветхое, фундамент здания находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что связанно с постоянным увлажнением основы и материала фундаментов, стены здания также в ветхом состоянии, существует большая вероятность их разрушения, перекрытия и стропильная система крыши имеет ветхое состояние, местами разрушенаы, поэтому не подлежит усилению, а требуют полной замены конструктивных элементов и тому подобное. Здание нуждается комплексе срочных ремонтных работ по предотвращению дальнейшего разрушения конструкций здания, замены аварийных участков и капитального ремонта объекта. Ремонт здания должен выполняться по специально разработанному проекту и полученному в установленном порядке разрешению с соблюдением ГСН Украины и других нормативных актов".

Со слов Александра Бузовского, когда компания "РТ Девелопмент" обратилась к "Киевгорстрою", на заседании Правления было принято решение о содействии возможности восстановления новообнаруженного памятники культурного наследия. В свою очередь "Киевгорстрой" обратился к нескольким архитектурным бюро для разработки проекта по реставрации и восстановлению Дома Багговута. Выбирали лучшее предложение. Победителем признан проект, который предложило ООО "КТК Строй". Именно эта компания имеет нужное количество квалифицированных архитекторов, инженеров, специалистов по реставрационным работам.

"Сейчас мы проводим сбор исторических данных для подготовки и получения задания на реставрацию от Управления охраны культурного наследия КГГА", - сказал Александр Бузовский и добавил, что история получила широкую огласку после публикации экс-депутата Киевсовета Елены Терещенко.

Справка: Одна из старейших улиц Лукьяновки - Багговутовская, появилась в 1840-х годах. Названа так в честь местного домовладельца Леонтия Багговута. По другой версии, улица получила свое название в честь генерала от кавалерии Александра Багговута (1807-1883), который владел усадьбой на Лукьяновке и был старостой Федоровской церкви.