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За п’ять днів для “Газпрому” вже набігло 2,5 млн дол. пені перед “Нафтогазом”

За п’ять днів для “Газпрому” вже набігло 2,5 млн дол. пені перед “Нафтогазом”

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом п’яти днів вже набігла сума пені у розмірі 2,5 млн дол. для ПАТ “Газпром” перед НАК “Нафтогаз України” через невиплату за рішенням арбітражу українській компанії 2,56 млрд дол. Про це сьогодні сказав на брифінгу комерційний директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Перше питання, яке в нас зараз є до „Газпрому“: коли вони виконають рішення арбітражу на користь „Нафтогазу“, яке зобов’язує „Газпром“ сплатити „Нафтогазу“ 2 млрд 560 млн дол. До речі, у нас зараз 5 число, 2,5 млн дол. — це вже сума відсотків, які за ці п’ять днів вони нам винні, оскільки вони не сплатили цю суму”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не виконання "Газпрому" рішення арбітражу приносить "Нафтогазу" 0,5 млн дол. щодня

Як повідомляв УНН, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.

В свою чергу у "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі з "Нафтогазом".

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