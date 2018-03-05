За пять дней для "Газпрома" уже набежало 2,5 млн долл. пени перед "Нафтогазом"

"Первый вопрос, который у нас сейчас есть к "Газпрому": когда они выполнят решение арбитража в пользу "Нафтогаза", которое обязывает "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2 млрд 560 млн долл. Кстати, у нас сейчас 5 число, 2,5 млн долл. - это уже сумма процентов, которые за эти пять дней они нам должны, поскольку они не оплатили эту сумму", - сказал он.

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Как сообщал УНН, 28 февраля НАК "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину, российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не согласны с решением Стокгольмского Арбитража по делу с "Нафтогазом".