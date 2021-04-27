За протидію COVID-19 відповідає вся українська влада: нардеп Цимбалюк виступив на захист МОЗ

Цитата:

"Моя особиста думка, що у такий складний період пандемії COVID-19 не можна змінювати самого міністра. Треба говорити про безвідповідальність цілої влади. У європейських державах за вакцинацію відповідає не міністр профільний, а прем'єр і глава держави. До речі, штаб (протидії COVID-19 - ред.) теж очолює і координує глава держави. Так що треба говорити про системні порушення і провали влади, підсилювати уряд і говорити про відставку самого Шмигаля як посадової особи, яка не контролювала цей процес", - вважає Цимбалюк.

Деталі

Тим паче, що будь-яке питання протидії COVID-19, яке стосується фінансування, за словами Цимбалюка, йде через Мінфін, Кабмін і Прем'єр-міністра.

"Я не захищаю Степанова як прізвище, я захищаю його як профільного міністра та саму інституцію МОЗ. Саме міністерство працює у цілодобовому режимі, міністр не найгірший – і ми не знаємо, яка спадщина йому перепала. Заміна самого міністра в такий складний період – це не по-державницьки. Це зведення політичних рахунків", - вважає парламентар.

Доповнення

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, наразі Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за контрактами, але на сьогодні поставки зриваються в усьому світі.

Очільник МОЗ зауважив, що щоб вийти на ті високі темпи вакцинації, на які зараз спроможна українська медицина, необхідно, щоб поставки законтрактованих вакцин в країну відновились.