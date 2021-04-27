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За противодействие COVID-19 отвечает вся украинская власть: нардеп Цимбалюк выступил в защиту Минздрава

За противодействие COVID-19 отвечает вся украинская власть: нардеп Цимбалюк выступил в защиту Минздрава

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Ответственность за проблемы противодействия COVID-19 лежит не на Минздраве, а находится на уровне финансирования Минфина, а также на стороне Премьер-министра, Кабмина и всей украинской власти. Предполагаемая замена министра здравоохранения в сложный период пандемии напоминает сведение политических счетов. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

Цитата:

"Мое личное мнение, что в такой сложный период пандемии COVID-19 нельзя изменять самого министра. Надо говорить о безответственности целой власти. В европейских государствах за вакцинацию отвечает не министр профильный, а премьер и глава государства. Кстати, штаб (противодействия COVID-19 - ред.) тоже возглавляет и координирует глава государства. Так что надо говорить о системных нарушениях и провалах власти, усиливать правительство и говорить об отставке самого Шмыгаля как должностного лица, которое не контролирует этот процесс", - считает Цымбалюк.

Детали

Тем более, что любой вопрос противодействия COVID-19, который касается финансирования, по словам Цымбалюка, идет через Минфин, Кабмин и Премьер-министра.

"Я не защищаю Степанова как фамилию, я защищаю его как профильного министра и сам институт Минздрава. Именно министерство работает в круглосуточном режиме, министр не самый плохой - и мы не знаем, какое наследство ему досталось. Замена самого министра в такой сложный период - это не по-государственному. Это сведение политических счетов", - считает парламентарий.

Дополнение

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам, но сегодня поставки срываются во всем мире.

Глава Минздрава отметил, что чтобы выйти на те высокие темпы вакцинации, на которые сейчас способна украинская медицина, необходимо, чтобы поставки законтрактованных вакцин в страну возобновились.

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