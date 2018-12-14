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За продаж ПриватБанку візьмуться не раніше 2020 року - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Питання щодо продажу АТ КБ "ПриватБанк" можна буде розглядати у 2020 році. Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНН, повідомила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

За продаж ПриватБанку візьмуться не раніше 2020 року - НБУ

"ПриватБанк сьогодні працює дуже непогано. Серед державних банків він, напевне, найбільш ефективний. Але його вже можна порівнювати з недержавними банками. Тому питання потенційного його продажу, я не думаю, що це можна буде розглядати в наступному році, але вже через рік можна буде про це говорити", - сказала посадовець.

За словами Рожкової, на сьогодні ПриватБанк є нормальним з точки зору як бізнес-моделі, так і функціонування системи.

Однак, зауважила вона, ще потрібно вирішити у банку, зокрема, технічні питання, питання проблемного кредитного портфеля.

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"Це все треба юридично і структурно вирішити, бо якщо буде заходити інвестор, будь-який, він не хоче мати таких легасі-питань для себе", - уточнила Рожкова.

"Тому я думаю, що якраз з 2020 року вже можна буде починати підготовку (стосовно можливої приватизації – ред.)", - заявила перший заступник голови НБУ.

"Такий великий банк, хто може бути інвестором чи власником, то це чи якась велика фінансова група. Це не може бути праватна особа, тому що ризики дуже великі", - резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПриватБанку у стовідсоткову державну власність. Новим керівником ПриватБанку став Петро Крумханзл. 

Також нагадаємо, ПриватБанк планують продати у 2022 році.

Як повідомляв УНН, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) готова допомогти Україні у вирішенні проблеми непрацюючих кредитів у державних банках.

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