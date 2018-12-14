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За продажу ПриватБанка возьмутся не раньше 2020 года - НБУ

Киев • УНН

 • 17769 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вопрос о продаже АО КБ "ПриватБанк" можно будет рассматривать в 2020 году. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНН, сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

За продажу ПриватБанка возьмутся не раньше 2020 года - НБУ

"ПриватБанк сегодня работает очень неплохо. Среди государственных банков он, наверное, наиболее эффективен. Но его уже можно сравнивать с негосударственными банками. Поэтому вопрос потенциальной его продажи, я не думаю, что это можно будет рассматривать в следующем году, но уже через год можно будет об этом говорить", - сказала чиновник.

По словам Рожковой, на сегодняшний день ПриватБанк является нормальным как с точки зрения бизнес-модели, так и функционирования системы.

Однако, отметила она, еще нужно решить в банке, в частности, технические вопросы, вопросы проблемного кредитного портфеля.

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"Это все надо юридически и структурно решить, потому что если будет заходить инвестор, любой, он не хочет иметь таких легаси-вопросов для себя", - уточнила Рожкова.

"Поэтому я думаю, что как раз с 2020 года уже можно будет начинать подготовку (относительно возможной приватизации - ред.)", - заявила первый заместитель главы НБУ.

"Такой большой банк, может быть инвестором или владельцем, то это или какая-то большая финансовая группа. Это не может быть праватное лицо, потому что риски очень велики", - резюмировала Рожкова.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет министров Украины поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПриватБанка в стопроцентную государственную собственность. Новым руководителем ПриватБанка стал Петр Крумханзл.

Также напомним, ПриватБанк планируют продать в 2022 году.

Как сообщал УНН, Международная финансовая корпорация (IFC) готова помочь Украине в решении проблемы неработающих кредитов в государственных банках.

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